«Я кончу как Стэн Чера?» В сеть попали слова перепуганного заболевшего Трампа

Президент США Дональд Трамп, которого вынужденно госпитализировали с COVID-19, очень боится умереть. Об этом сообщил журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман в Twitter.

«Трамп все время спрашивал помощников: «Я закончу, как Стэн Чера? Я? «(Чера был другом Трампа в Нью-Йорке, который умер от Covid в апреле 2020 года. — Авт.)», — передал журналист слова своего источника в Республиканской партии.

Напомним, о позитивном тесте Трампа на коронавирус стало известно 2 октября, а уже 3 октября американского лидера госпитализировали. Данные о его состоянии достаточно противоречивы, в частности, появилась информация об экспериментальном лечении президента.

Соперник Трампа на выборах — Джозеф Байден — инфицирован не был.

507

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter