"Следующие 48 часов будут решающими": появились новые данные о состоянии Трампа

Сведения о состоянии президента США Дональда Трампа, которого госпитализировали с COVID-19, поступают противоречивые. Врачи госпиталя имени Уолтера Рида, выступая на брифингах, полны оптимизма. Те медики, с которыми пообщались журналисты The New York Tymes, осторожно напоминают, что угроза еще не миновала. А сам Трамп появился в Twitter и утверждает, что чувствует себя отлично.

«Жизненно важные показатели президента за последние 24 часа вызывали большую тревогу. Следующие 48 часов будут критическими. Мы пока что еще не на пути к полному выздоровлению», — приводит The New York Times слова врача, знакомого с ситуацией.

Кроме того, в СМИ упоминалось, что у Трампа, пока он еще находился в Белом доме, снизился показатель насыщения крови кислородом. Врачи настояли, что президенту необходима дополнительная кислородная поддержка.

В свою очередь, лечащий врач Трампа Шон Конли рассказал, что у пациента все еще есть признаки болезни — легкий кашель, заложенность носа, усталость, но все это постепенно проходит. Об этом сообщает Голос Америки.

Тем временем Трамп уже написал несколько твитов о своем состоянии. «Врачи, медсестры и все работники отличного медцентра Уолтера Рида, а также все те, кто присоединился из других таких же невероятных медучреждений — они поразительны… С их помощью чувствую себя замечательно!» — уверяет президент США.

Напомним, 2 октября Трамп подтвердил, что он вместе с первой леди заразились коронавирусом. Ранее президент США был вынужден признать, что сознательно приуменьшал опасность коронавирусной инфекции, но на то были причины.

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