Следом за Трампом: Байден обнародовал результат теста на коронавирус

Кандидат в президенты США от Демократической партии США Джо Байден заявил, что получил отрицательный тест на коронавирус в отличие от своего соперника на выборах — действующего президента Дональда Трампа.

«Я рад сообщить, что у нас с Джилл (супруга Байдена. — Авт.) отрицательный результат на COVID. Спасибо всем за ваши сообщения о беспокойстве. Надеюсь, это послужит напоминанием: наденьте маску, соблюдайте дистанцию и мойте руки», — написал он в Twitter.

Ранее он от своего имени и имени своей жены пожелал Трампу скорейшего выздоровления.

Виновницей заражения президента США оказалась его советница — 31-летняя бывшая модель Хоуп Хикс, которая 29 сентября была с ним на борту самолета, когда он направлялся на теледебаты со своим соперником на выборах Джо Байденом. Защитную маску она не надевала.

Окружение Трампа утверждает, что президентская чета переносит заболевание в легкой форме. А в Белом Доме, где экстренно протестировали всех сотрудников, COVID-19 выявили у журналиста, который работает в президентском пуле, и у сотрудника пресс-службы Белого дома.

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