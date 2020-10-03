"Травили несколько лет": назван возможный мотив самоубийства российской журналистки Славиной

Основатель нижегородского отделения «Церкви летающего макаронного монстра» бизнесмен Михаил Иосилевич предположил, что обыск стал для журналистки Ирины Славиной сильным психологическим ударом, подтолкнувшим ее к самоубийству, сообщает «Подъём».

«Трудно говорить о мотивах. Я думаю, что больше всего на нее повлиял обыск. Систематическая травля в течение нескольких лет и обыск, как самый сильный удар. Это же называется „обыск“, но это же ограбление, а не обыск. Забирают компьютеры, телефоны, вещи детей, мужа, все ценные вещи, имеющие и не имеющие значение для дела, все отнимают. И у нее забрали средства производства, компьютеры, на которых она делала свое СМИ. На видео она отгоняет прохожего, который пытается ее тушить, то есть ее решение было очень твердым. И оно не было спонтанным», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сеть выложили видео самосожжения главного редактора независимого интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной, которая призвала винить в ее смерти Российскую Федерацию.

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