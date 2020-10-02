В сети опубликовали видео самоубийства российской журналистки

В сеть выложили видео самосожжения главного редактора независимого интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной, которая призвала винить в ее смерти Российскую Федерацию.

В кадр попал случайный прохожий, который пытался помочь женщине, но она его оттолкнула.

Внимание: видео 18+

Напомним, за день до случившегося, 1 октября, к Славиной приходили с обыском по делу «Открытой России», по итогам которого забрали все электронные устройства.

«Искали брошюры, листовки, счета „Открытой России“, возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефон — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства», — констатировала женщина после обысков.

Фото facebook.com/slavirina/

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