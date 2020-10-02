Российская журналистка совершила акт самосожжения возле здания УМВД в Нижнем Новгороде

Главный редактор независимого интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина подожгла себя около МВД в Нижнем Новгороде. Посмертную записку она оставила в своем Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Как сообщает Telegram-ресурс Baza, Славина скончалась на месте, хотя ее пытались потушить прохожие и сотрудники МВД.

За день до случившегося, 1 октября, к Славиной приходили с обыском по делу «Открытой России», по итогам которого забрали все электронные устройства.

«В 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета „Открытой России“, возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефон — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства», — рассказала женщина журналистам местного ресурса по итогам обысков.

Напомним, ранее к самосожжению прибег сторонник оппозиции в беларусских Смолевичах — мужчина облил себя бензином и поджег прямо перед зданием отделения милиции. А в России покончить таким образом с собой решил послушник монастыря, заразившийся коронавирусом.

Фото facebook.com/slavirina

1340

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter