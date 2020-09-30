Клоун, лжец, щенок Путина: все о дебатах Трампа и Байдена

Во вторник, 29 сентября, состоялись первые предвыборные теледебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Как известно, президентские выборы в США назначены на 3 ноября. Дебаты, транслируемые в прямом эфире на всю страну, традиционно считаются последним шансом кандидатов изменить мнение избирателей в так называемых колеблющихся штатах. Пока, согласно результатам всех без исключения опросов общественного мнения, в президентской гонке лидирует бывший вице-президент Байден, но действующему главе государства удалось в сентябре сократить разрыв, который еще месяц назад составлял 10%.

Штаб Трампа действует настолько напористо, что порой допускает заметные ляпы. Сообщения о том, что первые дебаты претендентов на президентский пост завершились победой Трампа, его сторонники получили за несколько часов до начала телевизионной трансляции! По времени восточного побережья США эфир начался в 21:00, но уже в 18:30 избирательный штаб действующего президента разослал по электронной почте сообщения о том, что Трамп разгромил своего соперника.

«Я закончил дебаты с Джо Байденом, продемонстрировав американцам, что я всегда буду бороться за то, чтобы Америка была первой, невзирая ни на что, и что я никогда не прекращу работать, чтобы сделать Америку снова великой», — говорилось в этом сообщении.

Трансляция дебатов велась из университета Case Western Reserve в Кливленде, штат Огайо. Вел их известный журналист Крис Уоллес, однако ему не удалось удержать соперников в рамках установленных правил. Пожалуй, единственное, что охотно выполнили Трамп и Байден, так это запрет обменяться рукопожатием, введенный из-за коронавируса.

В итоге дебаты превратились в ожесточенную перепалку. Оба кандидата не стеснялись в выражениях и быстро перешли на личности. Обсуждались важные темы — борьба с пандемией COVID-19, жертвами которой в США стали уже более 200 тысяч человек, перспективы американской экономики, серьезно пострадавшей из-за коронавируса, массовые протесты на почве расовой несправедливости, хватившие страну после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Избирательный штаб Трампа неоднократно заявлял, что Байден страдает старческой деменцией. Президент требовал от своего соперника пройти перед дебатами тест на употребление наркотиков, а также провести проверку, не использует ли кандидат от Демократической партии скрытый наушник для подсказок во время дебатов.

От проверок Байден отказался. В ходе дебатов он назвал Трампа «лжецом», «клоуном», «худшим президентом в истории Америки». А потом нанес еще один удар, сказав, что Трамп — «щенок Путина». «Он отказывается что-либо говорить Путину о награде за головы американских солдат!» — заявил Байден, напомнив о недавнем скандале, вызванном сообщениями о том, что российские спецслужбы якобы платили талибам в Афганистане за убийства военнослужащих армии США.

В ответ Трамп заявил, что это семья Байдена получила «деньги Москвы». Он сказал, что в свое время возглавляемая Хантером Байденом, сыном Джо Байдена, консалтинговая фирма якобы получила от вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной 3,5 миллиона долларов.

Так и прошли все дебаты — соперники делали акцент на скандалах, которые вспыхивали и продолжаются по сей день вокруг каждого из них. Трамп не раз напомнил о подозрительной деятельности Хантера Байдена в Украине и обвинил Джо Байдена в коррупции. Бывший вице-президент не выдержал. «Может быть, ты заткнешься?» — воскликнул Байден. Эту фразу избирательный штаб демократов немедленно разместил на футболках, продажа которых в США начнется уже на этой неделе.

Байден обвинил Трампа в том, что именно из-за него США лидирует в мире по количеству смертей от коронавируса. Действующий президент заявил, что американская вакцина будет готова уже в октябре, и граждане США начнут прививаться до дня голосования. Байден тут же ответил: «И это говорит сейчас тот же человек, который заявлял вам, что еще до Пасхи вирус исчезнет, что теплая погода может ему волшебным образом исчезнуть. И предлагал вам сделать себе укол средством для мытья посуды и вылечиться!»

«Это я сказал с сарказмом», — отбивался Трамп. Байден тут же заявил, что число жертв пандемии было бы меньше, если бы президент США «был бы немного умнее». «Вы использовали слово «умнее»? — переспросил Трамп и тут же напомнил, что Байден не отличался хорошими оценками во время учебы в колледже. «Поэтому никогда не используйте слово «умный», когда говорите со мной!» — в запале воскликнул Трамп и добавил, что, будь президентом Байден, счет жертв пандемии в стране шел бы на миллионы, а экономика США была бы разрушена.

Байден переключился на обвинения в том, что Трамп годами не платил налоги. «750 долларов в год! Учителя и медсестры у нас платят больше!» — воскликнул он. Байден заявил, что Трамп и его администрация ввели изменения в налоговое законодательство, которые защищают исключительно интересы богачей. В случае своей победы на выборах Байден пообещал первым делом отменить эти уловки.

Трамп заявил, что каждый год платит миллионы долларов налогов. Но действующие законы позволяют ему получать часть денег назад, как и многим другим гражданам США. И он был бы дураком, если бы не воспользовался такой легальной возможностью. «Моя семья потеряла целое состояние, потому что мы приехали в Вашингтон и занялись реформой правительства», — сказал Трамп.

Он снова перевел разговор на Хантера Байдена. Заявил, что тот был уволен с позором из армии, потому что употреблял кокаин. «Это ложь!» — коротко ответил Байден. Он напомнил, что его сын служил в Ираке, а Трамп, уже будучи президентом, называл ветеранов боевых действий и военнослужащих «неудачниками».

«Мы можем говорить о семье и об этике. Но я не хочу этого делать, так как придется всю ночь разговаривать не о моей, а о его семье… Невозможно получить ни один разумный ответ от этого клоуна», — добавил Байден.

В конце Крис Уоллес задал участникам дебатов вопрос, готов ли каждый из них признать свое поражение на предстоящих выборах. Байден, не раздумывая, ответил положительно. Трамп уклонился от прямого ответа. И сделал это уже второй раз за последнюю неделю.

Прошедшие дебаты стали первыми из трех, которые были намечены изначально. В Вашингтоне теперь упорно говорят о том, что Трамп, объявив себя победителем первого эфира, может отказаться от оставшихся публичных дискуссий с Байденом.

Как сообщает CNN, зрители канала, смотревшие дебаты, назвали победителем Джо Байдена. Так считает каждый шестой из десяти опрошенных. Победу Трампу отдали только 28% зрителей CNN — канала, с которым давно ведет борьбу Трамп.

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