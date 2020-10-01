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30 лет ничего не делали: Эрдоган резко отреагировал на заявление Трампа, Путина и Макрона о Нагорном Карабахе

18:47 1 октября 2020
30 лет ничего не делали: Эрдоган резко отреагировал на заявление Трампа, Путина и Макрона о Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал двуличной позицию Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрону, призвавших прекратить армяно-азербайджанский вооруженный конфликт и перейти к переговорам.

По словам главы турецкого правительства, выступление которого в парламенте цитирует Reuters, решить проблему можно будет только, если «оккупанты» покинут Карабах.

Эрдоган напомнил, что уже обсуждал проблему Нагорного Карабаха с лидерами трех стран, но это ни к чему не привело, равно так же, как не привели к миру действия мировых лидеров за последние 30 лет.

Теперь же, отметил премьер Турции, Азербайджан начал предпринимать шаги, которые призваны «отрезать пуповину».

Напомним, в Армении ушел на фронт единственный сын премьер-министра страны Ашот Пашинян.

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