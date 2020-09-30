Совбез ООН и не только: как мир отреагировал на армяно-азербайджанское обострение

Во вторник, 29 сентября, Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с резким обострением ситуации на Южном Кавказе. Все 15 стран, входящие в Совбез, призвали к «немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе». В заявлении Совета Безопасности ООН подчеркивается, что стороны конфликта должны вернуться за стол переговоров и продолжить сотрудничество с Минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

ООН встревожена «сведениями о широкомасштабных военных действиях вдоль линии разграничения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе». Совбез «осуждает применение насилия».

В тот же день, 29 сентября, в Вене состоялось специальное заседание Постоянного совета для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе ОБСЕ. На встрече присутствовали представители 57 государств-членов ОБСЕ. Открывая встречу, председатель Постоянного совета Игли Хасани вновь выразил тревогу в связи с продолжающимися столкновениями и ухудшением ситуации на линии соприкосновения. Он выразил обеспокоенность растущим числом жертв и повторил призыв ОБСЕ к немедленной деэскалации конфликта.

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспршик проинформировал участников встречи о ситуации в зоне армянско-азербайджанского конфликта. Он подчеркнул, что получает информацию непосредственно с мест событий. Ее предоставляют источники на самом высоком уровне. Каспршик указал, что ОБСЕ готова отправить своих представителей в зону конфликта и возобновить мониторинг, как только позволит ситуация.

Представители стран — сопредседателей Минской группы (Франции, Российской Федерации и США) подтвердили призыв сопредседателей ко всем сторонам «немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска пути устойчивого урегулирования конфликта». Представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор особо предостерег «третьи силы» от вмешательства в конфликт между Арменией и Азербайджаном, указав, что оно может привести лишь к обострению ситуации в регионе.

Попытку усадить Армению и Азербайджан за стол переговоров предприняла 29 сентября канцлер Германии Ангела Меркель. Она провела телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Меркель призвала к немедленному прекращению огня и назвала Минскую группу ОБСЕ подходящей площадкой для урегулирования споров.

Напомним, Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. В ее состав входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, сопредседателями являются Россия, Франция и США.

Нынешнее резкое обострение началось утром 27 сентября. Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения, назвав ее «вынужденным контрнаступлением с целью пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения». Бои продолжаются сразу на нескольких участках линии соприкосновения, но в первую очередь на севере и юге Карабаха. При этом задействованы авиация, танки, тяжелая артиллерия.

Обе стороны сообщают о серьезных потерях противника, включая военную технику и живую силу. При этом звучат взаимные обвинения в обстрелах мирного населения. Проверить объективность этой информации не представляется возможным. В ОБСЕ полагают, что на данный момент общее число погибших составляет не менее 100 человек. Это и военные, и мирные жители.

Нынешнее обострение конфликта отличается от всех прежних активной позицией, которую заняла Турция. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заверил Алиева в полной поддержке. Премьер-министр Армении Пашинян обвинил Анкару в том, что она перебросила в зону конфликта несколько тысяч турецких военных из Сирии. Министерство обороны Турции это отрицает.

Во вторник, 29 сентября, Министерство обороны Армении заявило, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. При этом пилот погиб. Анкара и Баку эти обвинения отвергли.

Россия в отличие от Турции официально занимает нейтральную позицию и призывает обе стороны к возвращению за стол переговоров. Президент России Владимир Путин провел телефонные беседы с Алиевым и Пашиняном. Позиция Кремля состоит в том, что сейчас нужно прекратить военные действия, а разбираться кто прав, а кто виноват, следует уже после.

Однако перспектива мирных переговоров по Нагорному Карабаху выглядит весьма неопределенной, поскольку Баку и Ереван не хотят идти на компромисс. Это стало совершенно очевидно после выступлений Алиева и Пашиняна в эфире государственного российского телеканала «Россия 24».

В двух отдельных интервью, показанных в программе «60 секунд», они обвинили друг друга в развязывании войны. Алиев обвинил Армению в многолетней оккупации азербайджанских территорий. Пашинян обвинил Азербайджан в геноциде армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Также по-разному оценивают лидеры двух стран участие в конфликте Турции.

«Роль Турции носит стабилизирующий характер в регионе», — заявил Алиев. Пашинян сказал, что Турция вовлечена в конфликт через участие высокопоставленных военных и инструкторов, которые даже руководят военными действиями в местах боев. «Армения и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой со стороны Турции», — заявил армянский премьер.

Ранее российский писатель и оппозиционер Виктор Шендерович заявил, что Азербайджан напал на Армению.

В то же время Украина поддержала Азербайджан.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay

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