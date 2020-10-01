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Мир

Единственный сын Пашиняна отправился воевать в Карабах

11:42 1 октября 2020
Ашот Пашинян

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот отправится в Нагорный Карабах, где с конца сентября активизировались военные действия между армянской и азербайджанской армиями.

О мобилизации сына рассказала супруга премьер-министра Анна Акопян, сообщает «Спутник. Армения». По ее словам, Ашот Пашинян, состоящий в мобилизационном резерве, собрался и подготовил форму. Родители не стали его останавливать.

«Я ему сказала: „Да, сынок надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину“. Я не знала какая ситуация будет тут, и будет ли у нас связь. Сейчас выясняется, что пока необходимости в его присутствии на поле боя нет, но мои слова были на всю жизнь», — заявила Анна Акопян.

Фото со странички «Армяне» в социальных сетях.

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