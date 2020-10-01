США отказались присоединиться к санкциям против Лукашенко: стала известна причина

США отказались присоединиться к санкциям, которые на днях ввели Великобритания и Канада против президента Беларуси Александра Лукашенко и его приближенных.

Об этом передает Reuters со ссылкой на источники.

Такая позиция Вашингтона связана с надеждой на то, что Европейский Союз (ЕС) выработает единую позицию по поводу санкций. Один из источников добавил, что пакет санкций США, включая за «нарушения прав человека», был практически готов.

Ранее Канада ввела санкции против белорусского президента Александра Лукашенко, его сына Виктора и некоторых членов правительства республики. Страна пошла на этот шаг одновременно с Великобританией, которая запретила въезд попавшим в черные списки лицам. Санкции вводят за нарушения прав человека.

В конце сентября также стало известно, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций по Белоруссии. Это произошло из-за позиции Кипра, который намерен добиться одновременно введения ограничительных мер в отношении Турции в связи с планами Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье. После провала переговоров на уровне дипломатов вопрос будут обсуждать лидеры государств.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что санкции и другие ограничительные меры «вредны абсолютно для всех». Об этом он сказал на сессии Генассамблеи ООН. Также министр утверждал, что Беларуси пытались навязать цветную революцию, а сейчас происходит «внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя».

Фото: https://ru.euronews.com/

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