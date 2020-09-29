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Мир

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

21:10 29 сентября 2020
Александр Лукашенко

В санкционные списки Британии и Канады попал президент Беларуси Александр Лукашенко — это связано с нарушениями прав человека в стране.

Как сообщает ВВС, британский список включает восемь человек, а канадский — 11. В них присутствуют Александр Лукашенко и его старший сын Виктор, который занимает пост помощника по национальной безопасности.

В британском санкционном списке оказалось восемь человек:

• Александр Лукашенко;
• Виктор Лукашенко;
• Игорь Сергеенко, глава администрации президента;
• Юрий Караев, министр внутренних дел;
• Юрий Назаренко, замминистра внутренних дел;
• Александр Барсуков, замминистра внутренних дел;
• Хазалбек Атабеков, заместитель командующего внутренними войсками;
• Дмитрий Балаба, командир минского ОМОНа.

Канадский список шире — в нем 11 человек. При этом отсутствует Игорь Сергеенко, но включены председатель ЦИК Лидия Ермошина, секретарь комиссии Елена Дмухайло, зампредседателя ЦИК Вадим Ипатов, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Ранее сообщалось, что власти Беларуси угрожают ответить на санкции.

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