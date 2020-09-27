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Мир

У Лукашенко отреагировали на западные санкции предостережением

10:47 27 сентября 2020
Владимир Макей

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что санкции и другие ограничительные меры «вредны абсолютно для всех».

Как сообщает УП, Макей заявил на сессии Генассамблеи ООН, что Беларуси пытались навязать цветную революцию, а сейчас происходит «внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя».

«Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Белоруссии и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех», — сказал министр.

Как сообщалось ранее, Макрон заявил, какое решение следует принять Лукашенко.

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