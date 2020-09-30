Байден обозвал Трампа на дебатах "щенком Путина"

После того, как кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден обвинил своего оппонента республиканца Дональда Трампа в том, что тот платит налогов меньше, чем школьный учитель, он еще и назвал действующего главу Белого дома «щенком Путина».

«Он щенок Путина. Он отказывается что-либо говорить Путину о награде за головы американских солдат», — сказал Байден.

После этого Трамп начал прерывать своего оппонента нападением на его сына Хантера. Модератор Крис Уоллес вмешался, напомнив, что обе стороны имеют право на двухминутные ответы.

«Он никогда не сдерживает своего слова», — пошутил Байден.

Как сообщает CNN, дебаты были разделены на шесть тем, но они переросли в крики и перекрестные разговоры, что временами делало невозможным проследить за тем, какие аргументы приводит каждый из спикеров.

Напомним, по последним данным, глава Белого дома Дональд Трамп существенно сократил разрыв в избирательной гонке со своим оппонентом, экс-вице-президентом США Джо Байденом. 47 процентов тех, кто собирается принять участие в выборах заявили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сейчас. 45 процентов отметили, что поддержат Трампа. Социологи объясняют уменьшение разрыва тем, что нынешний глава Белого дома продемонстрировал положительную динамику в плане экономического роста в стране.

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