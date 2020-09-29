Гонка за лидером: Трамп значительно сократил отрыв от Байдена

Несмотря на сильные удары по репутации, свежие результаты социологических опросов показывают, что глава Белого дома Дональд Трамп существенно сократил разрыв в избирательной гонке со своим оппонентом, экс-вице-президентом США Джо Байденом.

Об этом говорится в результатах последнего опроса, проведенного компаниями Harvard CAPS/Harris, обнародованным в The Hill за день до первых президентских дебатов, передает Укринформ.

«47% тех, кто собирается принять участие в выборах заявили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сейчас. В то же время, 45% отметили, что поддержат Трампа», — отмечается в сообщении.

Таким образом, последний опрос свидетельствует об улучшении позиций на три балла для Дональда Трампа и ухудшение на два балла для Джо Байдена — по сравнению с результатами за август.

Социологи объясняют уменьшение разрыва тем, что нынешний глава Белого дома продемонстрировал положительную динамику в плане экономического роста в стране.

Опрос проводился с 22 по 24 сентября с участием 1314 американских граждан, имеющих право голоса на выборах в Соединенных Штатах.

Возможно, на результаты Джозефа Байдена повлияло то, что, как писали «ФАКТЫ», председатели комитетов Сената США по внутренней безопасности и по финансам Рон Джонсон и Чак Грэссли опубликовали доклад о подозрительных сделках Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии. Похоже, Республиканская партия непреклонна в стремлении всеми способами подорвать имидж соперника Дональда Трампа на предстоящих 3 ноября президентских выборах.

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