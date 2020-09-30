Дебаты в США: Байден обвинил Трампа в том, что он платит меньше налогов, чем школьный учитель

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден полагает, что почти настигший его в президентской гонке республиканец Дональд Трамп платит меньше налогов, чем школьный учитель, так как пользуется несовершенством существующих законов.

Об этом он заявил на первых теледебатах с хозяином Белого дома, которые проходят в университете Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо), трансляцию ведут центральные телеканалы, передает ТАСС.

«Налоговый кодекс позволяет ему платить меньше налогов, чем школьному учителю», — сказал Байден. «Я отменю налоговые послабления Трампа», — добавил он. Демократ выразил уверенность в том, что от принятых действующей администрацией мер по стимулированию экономики основную выгоду получили миллиардеры.

Трамп многократно перебивал Байдена, который пытался заострить внимание на том, что американцам необходимо проголосовать на предстоящих выборах. «Ты заткнешься? Это так не по-президентски», — сказал демократ с возмущением. «Продолжай трепаться», — добавил он.

Сообщается, что в начале встречи Трамп и Байден не обменялись рукопожатием из-за коронавируса. Оба участника дебатов сразу заняли свои места за трибунами в актовом зале университета Case Western Reserve.

Байден буркнул: «Как ты?» При этом демократ слегка развел руками, сжатыми в кулаки. Трамп ответил на приветствие соперника, однако его слова было трудно различить. Как пояснил ведущий дебатов Крис Уоллес, договоренность не обмениваться рукопожатиями была достигнута заранее.

Немногочисленным зрителям в зале запрещено во время дебатов вслух выражать одобрение или неодобрение, хлопать или улюлюкать, а соперникам надлежит не перебивать друг друга во время ответов на поставленные вопросы, до начала дискуссии.

В числе приглашенных в зале присутствуют в том числе взрослые дети Трампа, подруга старшего сына президента Кимберли Гилфойл, работающая в предвыборном штабе главы государства, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз. Они явились в масках, сняв их после того, как расположились на стульях, расставленных на безопасном расстоянии.

Трансляцию теледебатов ведут все крупнейшие американские телекомпании. Теледебаты разбиты на шесть сегментов продолжительностью по 15 минут. Каждый из сегментов посвящен определенной теме: это борьба с пандемией, жертвами которой в США стали уже более 200 тыс. человек; перспективы экономики, серьезно пострадавшей в период пандемии; протестам на почве расовой несправедливости, вспыхнувшим в США после убийства в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

Кроме того, участники теледебатов выскажут свои позиции по таким темам, как обеспечение прозрачности предстоящих выборов и ситуация с выбором нового члена Верховного суда США. Ведущий теледебатов задаст им также вопросы об их предыдущей деятельности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что газета The New York Times в воскресенье выступила с утверждением, что ее журналисты ознакомились с налоговыми декларациями Трампа более чем за 20 лет. Из них якобы следует, что в 2016 и 2017 годах он выплатил подоходный налог суммарно лишь на $ 1,5 тыс. Трамп заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности.

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