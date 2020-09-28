С ног на голову: Трамп заявил, что демократы сотрудничали с Россией для слежки за его штабом

Очевидно, с целью отвести от себя подозрения в симпатиях к хозяину Кремля Владимиру Путину, который, как установлено, пытался сорвать выборы в США, американский лидер Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии якобы сотрудничали с Россией с целью организации слежки за его штабом во время предыдущей выборной кампании.

«Посмотрите, что происходит с ФБР и министерством юстиции. Если вы посмотрите на эти текстовые сообщения, то это полностью доказывает, что они шпионили за нашей кампанией. Все знали это, Джозеф Байден знал» — сказал Трамп на пресс-конференции в воскресенье, пишет ТАСС.

Президент назвал данные события «самым большим скандалом в истории страны». «Они шпионили за нашей кампанией, хотели совершить переворот. <…> Национальный комитет Демократической партии, демократы сотрудничали с Россией. [Сын Джозефа Байдена Хантер] Байден получил 3,5 млн от жены [бывшего] мэра Москвы [Елены Батуриной], — отметил глава Белого дома. — Почему он получил 3,5 млн? Это больше на миллион, чем от Украины, и больше, чем мы слышали касательно Китая».

Агентство отмечает, что данные о выплате российской предпринимательницей Еленой Батуриной денежных средств Хантеру Байдену приводятся в докладе республиканцев Сената Конгресса США, который был опубликован на прошлой неделе. Фирма Rosemont Seneca Thornton, одним из основателей которой является Байден-младший, будто бы «получила $ 3,5 млн по безналичному расчету» от Батуриной.

Напомним, что вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году разведка США инкриминирует России. Расследованием этих попыток влияния почти два года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.

Напомним, что Facebook провела еще одну «операцию» по прекращению вредоносной деятельности российских хакеров и агентов, которая была направлена в основном против Украины и Сирии. В частности, под запрет Facebook попали 214 пользователей соцсети, 35 страниц, 18 групп, а также 34 аккаунта в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент США Дональд Трамп фактически отказался дать гарантии, прописанные в конституции США, о том, что передаст мирно власть Джо Байдену, если тот выиграет выборы.

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