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Мир

Крупнейший интернет-ресурс Беларуси TUT.BY лишают статуса СМИ

22:55 29 сентября 2020
TUT.BY

В Беларуси приостанавливают выпуск сетевого издания, которое не с позиции властей страны освещает акции протеста против Лукашенко, — ресурса TUT.BY.

Как сообщает TUT.BY, вышел приказ министра информации Беларуси Игоря Луцкого о приостановке выпуска издания с 1 октября. Это значит, что ресурс буде работать по-прежнему, но без статуса средства массовой информации. Причем TUT.BY получил регистрацию как СМИ только в январе 2019 года.

Этот статус позволял на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов либо чрезвычайных ситуаций, в местах других важных событий и передавать оттуда информацию. Начиная с 7 августа 2020 года, издание получило четыре предупреждения от властей.

Ранее сообщалось, что Британия и Канада составили списки чиновников Беларуси для введения персональных санкций.

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