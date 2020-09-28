28.18 / 28.32 32.66 / 32.97
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Протесты в Беларуси: задержаны около 350 участников акций

2:30 28 сентября 2020
Протесты в Беларуси

В прошедших в воскресенье, 27 сентября, протестных акциях в Беларуси приняли участие около 100 тысяч человек, при этом силовики начали задерживать их участников еще до начала марша, символизировавшего «народную инаугурацию» лидера оппозиции Светланы Тихановской.

Всего в течение дня было задержано более 340 человек, сообщили в правозащитном центре «Весна».

При этом список задержанных постоянно обновляется (на момент написания новости в нем 341 фамилия).

Больше всего задержаний насчитали в Минске — более 200.

Кроме того, милиция задерживала участников акции в Гомеле, Могилеве, Гродно, Витебске и Жодино.

В то же время, несмотря на задержания, акция во многом превосходила «тайную инаугурацию» президента Лукашенко.

«Народная инаугурация выглядела как настоящий праздник и уж точно превосходила во всем лживую крысиную коронацию, которую узурпатор Александр Лукашенко решил провести на этой неделе», — заявили авторы Telegram-канала NEXTA.

Напомним, 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко. Реакцией на это событие стали очередные митинги в Беларуси. В свою очередь силовики традиционно занимались жестким разгоном участников акций, используя водометы.

Украина, вслед за Польшей, Германией и Литвой, отказалась признавать легитимность и полномочия Лукашенко. В Москве считают, что инаугурация — это личное дело официального Минска.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вопреки жестокости силовиков участники протестов становятся все более креативными и отважными. Так, в Сети появилось видео, как один из протестующих в Гомеле сумел дерзко сбежать из автозака, несмотря на присутствие вооруженных до зубов омоновцев Лукашенко.

19

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Наташа и Тарзан

Наташа Королева знала об изменах Тарзана: друг семьи открыл правду об особенностях отношений супругов

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси: задержаны около 350 участников акций

Тревор Милтон

Мыльный пузырь лопнул: нового Илона Маска обвиняют в масштабном обмане инвесторов и партнеров (фото)

Побег из автозака

Протесты закаляют: белорус дерзко сбежал из автозака под носом у силовиков (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер