Протесты в Беларуси: задержаны около 350 участников акций

В прошедших в воскресенье, 27 сентября, протестных акциях в Беларуси приняли участие около 100 тысяч человек, при этом силовики начали задерживать их участников еще до начала марша, символизировавшего «народную инаугурацию» лидера оппозиции Светланы Тихановской.

Всего в течение дня было задержано более 340 человек, сообщили в правозащитном центре «Весна».

При этом список задержанных постоянно обновляется (на момент написания новости в нем 341 фамилия).

Больше всего задержаний насчитали в Минске — более 200.

Кроме того, милиция задерживала участников акции в Гомеле, Могилеве, Гродно, Витебске и Жодино.

В то же время, несмотря на задержания, акция во многом превосходила «тайную инаугурацию» президента Лукашенко.

«Народная инаугурация выглядела как настоящий праздник и уж точно превосходила во всем лживую крысиную коронацию, которую узурпатор Александр Лукашенко решил провести на этой неделе», — заявили авторы Telegram-канала NEXTA.

Напомним, 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко. Реакцией на это событие стали очередные митинги в Беларуси. В свою очередь силовики традиционно занимались жестким разгоном участников акций, используя водометы.

Украина, вслед за Польшей, Германией и Литвой, отказалась признавать легитимность и полномочия Лукашенко. В Москве считают, что инаугурация — это личное дело официального Минска.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вопреки жестокости силовиков участники протестов становятся все более креативными и отважными. Так, в Сети появилось видео, как один из протестующих в Гомеле сумел дерзко сбежать из автозака, несмотря на присутствие вооруженных до зубов омоновцев Лукашенко.

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