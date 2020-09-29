Макрон восхитился Тихановской

Президент Франции Эммануэль Макрон, ранее выразивший мнение, что Александру Лукашенко придется отказаться от власти в Беларуси, встретился с оппозиционным политиком Светланой Тихановской и заявил, что «восхищается ее участием».

Как передает пресс-служба Тихановской, Эммануэль Макрон в интервью BNS заявил о готовности помогать Беларуси в переговорах о новых выборах.

«Мы будем действовать. Я уважаю и восхищаюсь участием Светланы. Как европейцы, мы сделаем все, чтобы помочь белорусскому народу. Мы воспользуемся медиацией в формате ОБСЕ, чтобы достичь прогресса. У нас была замечательная дискуссия, и сейчас нам нужно быть прагматичными и поддержать белорусский народ. Мы сделаем все, что в наших силах, поверьте мне», — заявил президент Франции после встречи со Светланой Тихановской.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Тихановская призывала Макрона стать одним из посредников в переговорах оппозиции с Лукашенко. Вторым посредником она видит президента России Владимира Путина.

Фото пресс-службы Светланы Тихановской.



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