Макрон безапелляционно высказался о Лукашенко
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что Александру Лукашенко придется отказаться от власти в Беларуси.
Как сообщает издание Le Journal du Dimanche, Макрон отметил, что в Беларуси наступил кризис авторитарной власти, «которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой».
Президент Франции подчеркнул, что восхищен участниками протестов.
«Они знают о том, на какой риск идут, выходя каждую неделю, по выходным, на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую демократию в этой стране», — заявил Макрон.
А об Александре Лукашенко президент Франции высказался лаконично: «Очевидно, ему придется уйти».
Ранее сообщалось, что в Беларуси анонсировали «народную инаугурацию».357
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