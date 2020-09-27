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Мир

Макрон безапелляционно высказался о Лукашенко

9:23 27 сентября 2020
Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что Александру Лукашенко придется отказаться от власти в Беларуси.

Как сообщает издание Le Journal du Dimanche, Макрон отметил, что в Беларуси наступил кризис авторитарной власти, «которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой».

Президент Франции подчеркнул, что восхищен участниками протестов.

«Они знают о том, на какой риск идут, выходя каждую неделю, по выходным, на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую демократию в этой стране», — заявил Макрон.

А об Александре Лукашенко президент Франции высказался лаконично: «Очевидно, ему придется уйти».

Ранее сообщалось, что в Беларуси анонсировали «народную инаугурацию».

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