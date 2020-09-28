28.18 / 28.32 32.66 / 32.97
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

С ОМОНа сорвут маски: в Беларуси айтишники разработали "революционное" приложение

6:57 28 сентября 2020
Протесты в Беларуси

В связи с тем, что во время подавления мирных протестов в Беларуси силовики Лукашенко часто превышают все допустимые и оправданные меры жестокости, пользуясь своей анонимностью, оппозиционное движение «Кибер-партизаны» разработало программу, с помощью которой можно полностью восстановить портрет человека по нескольким фрагментам, не скрытым масками-балаклавами.

Об этом заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, передает «Голос Америки».

По словам политика, эта инициатива может привести к дальнейшим подвижкам в рядах сотрудников милиции и ОМОН. И добавляет, что уже были опубликованы списки нескольких тысяч сотрудников милиции, участвовавших в избиениях мирных демонстрантов.

«То, что сделали „Кибер-партизаны“, разработавшие программу снятия анонимности, это очень сильный ход. И сегодня практически по глазам можно определить личность человека, попавшего в кадр. Но Лукашенко и сам сдает своих приспешников — он опубликовал списки награжденных силовиков. И у него остается все меньше преданных людей, и, судя по поступающим оттуда сведениям, среди них вот-вот произойдет разлом. Я не могу точно предсказать, когда это случится, но, возможно, остаются считанные дни», — отмечает координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь».

В то же время он отметил, что режим Лукашенко пытается воздействовать на протестующих «с невиданной жестокостью, какой в Беларуси на было со времен Второй мировой войны», и что «действия гестаповцев сейчас повторяют лукашенковцы».

При этом омоновцы, которые во время разгона мирных демонстраций прячут свои лица под черными масками-балаклавами, и которые уже получили прозвище «моргающие чулки», по мнению Санникова «сами понимают, что это — преступления, которым уже нет оправдания».

По мнению оппозиционного политика, несмотря на введение в города военной техники протестные настроения в стране не спадают. Протест приобретает новые формы, в районах и микрорайонах, во дворах и в домах появляются локальные ячейки его организации.

«Я считаю, что это был очень серьезный сигнал, обозначающий, что Лукашенко и его приспешников в стране больше не будет терпеть никто. И что протест будет продолжаться до тех пор, пока этого режима больше не будет в стране. Народ настроен достаточно решительно, и даже убийства мирных демонстрантов не помогают Лукашенко остановить протесты», — убежден Андрей Санников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несмотря на ухищрения силовиков, белорусы научились дерзко сбегать из автозаков на радость согражданам.

259

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Наташа и Тарзан

Наташа Королева знала об изменах Тарзана: друг семьи открыл правду об особенностях отношений супругов

азербайджан

Азербайджан заявил о 550 убитых и раненых армянских военных (видео)

таюне

Жена Олега Винника на шпильках блеснула в Житомире (видео)

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу отметила 48-летие, снявшись полностью голой (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер