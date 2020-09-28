С ОМОНа сорвут маски: в Беларуси айтишники разработали "революционное" приложение

В связи с тем, что во время подавления мирных протестов в Беларуси силовики Лукашенко часто превышают все допустимые и оправданные меры жестокости, пользуясь своей анонимностью, оппозиционное движение «Кибер-партизаны» разработало программу, с помощью которой можно полностью восстановить портрет человека по нескольким фрагментам, не скрытым масками-балаклавами.

Об этом заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, передает «Голос Америки».

По словам политика, эта инициатива может привести к дальнейшим подвижкам в рядах сотрудников милиции и ОМОН. И добавляет, что уже были опубликованы списки нескольких тысяч сотрудников милиции, участвовавших в избиениях мирных демонстрантов.

«То, что сделали „Кибер-партизаны“, разработавшие программу снятия анонимности, это очень сильный ход. И сегодня практически по глазам можно определить личность человека, попавшего в кадр. Но Лукашенко и сам сдает своих приспешников — он опубликовал списки награжденных силовиков. И у него остается все меньше преданных людей, и, судя по поступающим оттуда сведениям, среди них вот-вот произойдет разлом. Я не могу точно предсказать, когда это случится, но, возможно, остаются считанные дни», — отмечает координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь».

В то же время он отметил, что режим Лукашенко пытается воздействовать на протестующих «с невиданной жестокостью, какой в Беларуси на было со времен Второй мировой войны», и что «действия гестаповцев сейчас повторяют лукашенковцы».

При этом омоновцы, которые во время разгона мирных демонстраций прячут свои лица под черными масками-балаклавами, и которые уже получили прозвище «моргающие чулки», по мнению Санникова «сами понимают, что это — преступления, которым уже нет оправдания».

По мнению оппозиционного политика, несмотря на введение в города военной техники протестные настроения в стране не спадают. Протест приобретает новые формы, в районах и микрорайонах, во дворах и в домах появляются локальные ячейки его организации.

«Я считаю, что это был очень серьезный сигнал, обозначающий, что Лукашенко и его приспешников в стране больше не будет терпеть никто. И что протест будет продолжаться до тех пор, пока этого режима больше не будет в стране. Народ настроен достаточно решительно, и даже убийства мирных демонстрантов не помогают Лукашенко остановить протесты», — убежден Андрей Санников.

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