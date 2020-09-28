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Мир

Протесты закаляют: белорус дерзко сбежал из автозака под носом у силовиков (видео)

0:55 28 сентября 2020
Побег из автозака

Похоже, попытки властей Беларуси усиливать репрессии против участников мирных протестов приводят к прямо противоположному результату: выходящие на улицы граждане страны становятся все более креативными и отважными.

Так, в Сети появилось видео, как один из протестующих в Гомеле сумел дерзко сбежать из автозака, несмотря на присутствие вооруженных до зубов силовиков.

«Белорусов закаляют протесты. Теперь они даже могут совершить побег из автозака», — пишет «Хартия 97».

На видео один из задержанных участников акции протеста, воспользовавшись тем, что силовики стоят спиной к машине, ловко выпрыгивает из автозака и стремительно убегает на свободу. Наблюдавшие за сценой очевидцы радостно выражают поддержку смелому парню аплодисментами и криками «Давай, брат!»

Напомним, протесты в Беларуси длятся седьмую неделю подряд, они начались после президентских выборов и вспыхнули с новой силой после того, как действующий президент Александр Лукашенко тайно провел собственную инаугурацию. Александр Лукашенко тайно провел собственную инаугурацию. Проходивший в воскресенье, 27 сентября, седьмой по счету воскресный марш в Беларуси назывался «Народная инаугурация настоящего президента». В нем приняли участие, несмотря на сильный ветер и дождь, около ста тысяч человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что протестующие в белорусском Гродно отбили у силовиков своего соратника.

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