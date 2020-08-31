Ким Чен Ын мог казнить свою младшую сестру — СМИ (фото)

Западные СМИ заподозрили, что руководитель КНДР Ким Чен Ын мог казнить свою младшую сестру. 32-летняя Ким Ё Чжон ни разу не появлялась на публике с 27 июля. Хотя в последнее время она принимала весьма активное участие в политической жизни страны и была наделена широкими полномочиями. На фоне слухов о болезни или даже безвременной кончине Ким Чен Ына, циркулировавших в апреле этого года, Ким Ё Чжон прочили в преемницы брату. И называли ее вторым по влиятельности человеком в государстве.

Ким Чен Ын и Ким Ё Чжон. Pyongyang Press

Однако теперь Ким Ё Чжон исчезла из информационного пространства. Издание The Sun не исключает, что «кровожадный диктатор» мог устранить сестру (вплоть до физической расправы), усмотрев в ней угрозу собственной власти.

«В прошлом любого лишали своего положения в тот момент, когда его называли человеком номер два», — приводит издание слова профессора Корейского университета Нам Сун Ука. Причем родственные связи Ким Чен Ына не останавливали. Так, в 2013 году он казнил своего собственного дядю — Чан Сон Тхека, занимавшего высокий пост в стране.

Впрочем, как считает профессор, Ким Ё Чжон могла уйти в тень и по собственному желанию, опасаясь навлечь на себя неприятности и не желая испытывать терпение брата.

Между тем жена Ким Чен Ына Ли Соль Чжу не появлялась на публике с января этого года. Предполагают, что она могла родить еще одного ребенка. По неподтвержденным официально данным у супругов имеется трое детей. Старшему из них десять лет, а младший родился в 2017 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ким Чен Ын внезапно сменил главу правительства КНДР.



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