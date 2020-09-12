"Последнее китайское" предупреждение: в ЕС пригрозили расширить санкции против Беларуси

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза выступил против эскалации насилия и запугивания в отношении членов Координационного совета в Беларуси.

«ЕС подтверждает свою решимость ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов, и готов принимать дальнейшие ограничительные меры в случаях необходимости», — цитирует Reuters коммюнике, распространенное вечером в пятницу в Брюсселе.

Также в документе указывается, что Европейский союз выражает сожаление по поводу все более открытого пренебрежения верховенством закона в Беларуси, в частности, эскалации насилия и принудительного изгнания членов Координационного совета в нарушение внутреннего законодательства страны и ее международных обязательств.

Кроме того, в документе отмечается, что все члены президиума Координационного совета, кроме лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, арестованы или вынуждены покинуть страну. Незаконно задержаны Максим Знак, Мария Колесникова, Сергей Дылевский, Лилия Власова. Ранее Павел Латушко и Ольга Ковалькова были вынуждены покинуть страну.

«Гражданское общество и участники дискуссий о будущем Беларуси, в том числе члены Координационного совета, должны быть защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия. Поэтому ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить всех незаконно задержанных лиц, включая политических заключенных, и обеспечить, чтобы такие незаконные действия не продолжались и не повторялись», — подчеркивается в заявлении от имени Евросоюза.

Документ напоминает о необходимости инклюзивного национального диалога с широкими кругами общества, в частности, с Координационным советом, ведущего к мирному урегулированию и положительному ответу на требования белорусского народа о проведении новых демократических выборов.

В Европейском союзе считают, что преследование, насилие и принудительное изгнание членов Координационного совета и других представителей гражданского общества противоречат этой цели.

«ЕС подтверждает свою решимость ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов», — говорится в заявлении Борреля.

По его словам, ЕС также примет «дальнейшие ограничительные меры», если это потребуется.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что нобелевский лауреат по литературе, единственная из оставшихся на свободе член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич обратилась к ООН с просьбой отправить в Беларусь мониторинговую миссию.

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