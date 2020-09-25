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Мир

Литва призвала ЕС наказать Россию за "циничное отношение к оппозиции"

5:51 25 сентября 2020
Северный поток 2

Вслед за решением США расширить санкции против России к ужесточению ограничений в отношении РФ призвал и литовский Сейм: в принятой им резолюции предлагается остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2» в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом передает агентство BNS.

Отмечается, что за резолюцию проголосовали 47 парламентариев, один воздержался.

«Отравление Навального с использованием нервно-паралитического ядовитого химического вещества, созданного в российских лабораториях, запрещенного международными договорами, вполне четко показало, что Кремль не готов менять свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что экспорт энергоресурсов является основным источником финансирования российской агрессивной внешнеполитической инициативы, зачастую направленной против Балтийских стран и других государств Восточной и Центральной Европы.

В связи с этим авторы предлагают остановить прокладку газопровода.

Напомним, что учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский «Газпром». Финансирование проекта осуществляют европейские компании — французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall. Проектом предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим «Северным потоком-1». Но из-за санкций, которые в конце 2019 года одобрил Конгресс США, компании, занимающиеся строительством газопровода «Северный поток-2», не смогли его достроить. К тому же 16 июля в США рекомендовали компаниям-инвесторам пересмотреть вопрос об участии в проекте по строительству газопровода «Северный поток-2».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, Соединенные Штаты намерены сформировать коалицию, чтобы не допустить завершения строительства «Северного потока — 2», который, по мнению американских властей, создает риск для Европы, так как она становится зависима от поступающего из России газа, а также угрожает Украине.

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