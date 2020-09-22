"Угрожает Украине": США создают коалицию против "Северного потока-2"

Несмотря на попытки Германия при помощи суммы в 1 млрд евро спасти газопровод «Северный поток — 2», его судьба, скорее всего, предрешена, так как власти Соединенных Штатов намерены сформировать коалицию, чтобы не допустить завершения строительства.

О ее создании госсекретарь США Майкл Помпео заявил в понедельник в интервью газете Bild.

«Соединенные Штаты считают, что газопровод „Северный поток — 2“ создает риск для Европы, так как она становится зависима от поступающего из России газа, а также угрожает Украине. Мы надеемся, что газопровод „Северный поток — 2“ не будет завершен, мы работает над созданием коалиции, чтобы этого не произошло», — сказал глава Госдепартамента.

Как известно, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день строительство проекта завершено почти на 94%. Ввод в эксплуатацию ожидался в конце 2019 года, но прокладка трубы была остановлена из-за введенных США санкций.

В самой же ФРГ разговоры о прекращении реализации «Северного потока — 2» начались после отравления российскими спецслужбами Алексея Навального. После того, как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы «Новичок», тон несколько сменился. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что позиция Берлина по «Северному потоку — 2» может зависеть от дальнейших шагов России в отношении инцидента с Навальным. Канцлер Ангела Меркель поддержала позицию Мааса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального стало «последним доводом» для того, чтобы президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2».

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