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Мир

США расширили санкции против России: кто и за что под них попал

22:27 23 сентября 2020
Белый дом

Министерство финансов США расширило перечень лиц, попавших под санкции за деятельность в киберсфере и в связи с ситуацией в Украине. При этом Евросоюз готовится ввести санкции против белорусских чиновников

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов США. В санкционный список добавлены шесть граждан России и один гражданин Финляндии. Санкции применены также к семи компаниям, базирующимся в РФ и Финляндии.

За деятельность в киберсфере под санкции попали россияне Евгений Ходотов, Борис Гайкович, Елена Иванова, Владислав Занин, Александр Кузин, Надежда Кучимова, гражданин Финляндии Никита Ковалевский и Дмитрий Сытый, гражданство которого не указано.

Иванову, Гайковича, Кучумову и Занина обвинили в том, что они действовали в интересах или от имени компании «Океанос», к которой применили санкции за материальную и технологическую поддержку ФСБ.

Ранее сообщалось, что СГША формируют коалицию против «Северного потока-2».

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США расширили санкции против России: кто и за что под них попал

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