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Таксист помог протестующему сбежать от силовиков в Беларуси – это видео впечатлило всех

8:04 24 сентября 2020
Погоня

В среду, 23 сентября, в Минске во время массовых протестов против «тайной инаугурации» Александра Лукашенко один из таксистов помог участнику акции уйти от погони силовиков.

Видео произошедшего опубликовало «Еврорадио». Молодой мужчин, убегая от спецназовцев, прыгнул в такси, водитель которого лихим маневром спас участника протестов. При этом он ловко ушел от столкновения с другим автомобилем. выехав на встречную полосу, а затем объехал другие машины и скрылся от погони.

В пабликах восхищаются поступком смелого водителя:

«Даже на небе нет столько звёзд, сколько заслужил этот таксист», «Если нужен будет ремонт — свяжись, найдем лучших ремонтников для авто».

Ранее сообщалось, что во время массовых протесов после «тайной инаугурации Лукашенко» на пост президента Беларуси были задержаны сотни людей.

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