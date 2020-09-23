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Мир

Лукашенко счел себя «единственным победителем цветной революции»

12:36 23 сентября 2020
Александр Лукашенко

Во время инаугурации Александр Лукашенко, которого белорусский Центризбирком назвал победителем президентских выборов, назвал 2020 год «эмоциональным периодом», а этот день — «днем победы, убедительной и судьбоносной».

Как передает «БЕЛТА», Лукашенко заявил, что «государственности был брошен беспрецедентный вызов», охарактеризовав его как «неоднократно отработанной безотказной технологией уничтожения независимых государств».

«Мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где „цветная революция“ не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну», — считает Лукашенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Координационного совета оппозиции Беларуси назвали новое вступление в должность президента Александра Лукашенко спецоперацией и «самоинаугурацией».

Фото с сайта президента Беларуси.

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