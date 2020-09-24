Протесты в Беларуси: количество задержанных превысило 250 человек

На протестах в Беларуси после «тайной инаугурации» Александра Лукашенко 23 сентября задержали 259 человек.

Об этом сообщает сайт правозащитников «Вясна».

Отмечается, что задержания происходили в разных уголках страны: в Минске, Бресте, Могилеве, Гомеле и других городах.

Во время протестов силовики традиционно занимались жестким разгоном участников акций, используя водометы.

В ответ на применение людьми Лукашенко силы лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что она является единственным лидером, который был избран белорусским народом.

Европейский союз и оппозиция Беларуси не признали Александра Лукашенко президентом. Так же на инаугурацию отреагировали Польша, Германия, Дания, Чехия. В свою очередь, Словакия и Литва назвали фарсом его «инаугурацию». В Москве считают, что инаугурация — это личное дело официального Минска. О непризнании Лукашенко президентом заявили и в Комитете Сената США по международным отношениям.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что под впечатлением от «тайной» инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец Майкл Маккол (от штата Техас) призвали провести новые выборы в стране. Они заявили, что по-настоящему легитимный лидер не нуждается в проведении тайной церемонии приведения к присяге. Перед лицом исторических и мирных протестов против диктаторского правления данная «инаугурация» только подчеркнула, насколько неправдоподобны утверждения Лукашенко о том, что он победил с 80% голосов в ходе сфальсифицированных выборов 9 августа.

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