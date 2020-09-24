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Мир

Конгрессмены США после инаугурации Лукашенко призвали провести новые выборы

4:30 24 сентября 2020
Лукашенко

Под впечатлением от «тайной» инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец Майкл Маккол (от штата Техас) призвали провести новые выборы в республике.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду, 23 сентября, пресс-службой Маккола, передает ТАСС.

«По-настоящему легитимный лидер не нуждается в проведении тайной церемонии приведения к присяге. Перед лицом исторических и мирных протестов против диктаторского правления данная „инаугурация“ только подчеркнула, насколько неправдоподобны утверждения Лукашенко о том, что он победил с 80% голосов в ходе сфальсифицированных выборов 9 августа. Призываем Лукашенко сотрудничать с Координационным советом оппозиции и прислушаться к голосам белорусских граждан, требующих свободных и честных выборов под независимым наблюдением», — говорится в заявлении.

О непризнании Лукашенко президентом заявили и в Комитете Сената США по международным отношениям.

«Тот факт, что „инаугурация“ Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность в качестве лидера. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку», — говорится в заявлении комитета в Twitter.

Напомним, что Европейский союз и оппозиция Беларуси не признали Александра Лукашенко президентом. Так же на инаугурацию отреагировали Польша, Германия, Дания, Чехия. В свою очередь, Словакия и Литва назвали фарсом его «инаугурацию».

В самой же Беларуси до поздней ночи продолжались выступления против нового президентского срока Александра Лукашенко. По сообщениям правозащитников, силовики задержали как минимум 135 человек, пишет Onliner.by.

«Помимо Минска людей сегодня задерживают в Бресте, Могилеве, Гомеле, Гродно, Столине и других городах», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 23 сентября в Беларуси вспыхнули акции протеста из-за тайной инаугурации Александра Лукашенко. Возле торгового центра «Галерея» в Минске силовики применили газ против митингующих. Также силовики начали жестко разгонять и задерживать участников протеста возле станции метро «Немига».

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