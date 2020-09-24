Конгрессмены США после инаугурации Лукашенко призвали провести новые выборы
Под впечатлением от «тайной» инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец Майкл Маккол (от штата Техас) призвали провести новые выборы в республике.
Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду, 23 сентября, пресс-службой Маккола, передает ТАСС.
«По-настоящему легитимный лидер не нуждается в проведении тайной церемонии приведения к присяге. Перед лицом исторических и мирных протестов против диктаторского правления данная „инаугурация“ только подчеркнула, насколько неправдоподобны утверждения Лукашенко о том, что он победил с 80% голосов в ходе сфальсифицированных выборов 9 августа. Призываем Лукашенко сотрудничать с Координационным советом оппозиции и прислушаться к голосам белорусских граждан, требующих свободных и честных выборов под независимым наблюдением», — говорится в заявлении.
О непризнании Лукашенко президентом заявили и в Комитете Сената США по международным отношениям.
«Тот факт, что „инаугурация“ Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность в качестве лидера. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку», — говорится в заявлении комитета в Twitter.
Напомним, что Европейский союз и оппозиция Беларуси не признали Александра Лукашенко президентом. Так же на инаугурацию отреагировали Польша, Германия, Дания, Чехия. В свою очередь, Словакия и Литва назвали фарсом его «инаугурацию».
В самой же Беларуси до поздней ночи продолжались выступления против нового президентского срока Александра Лукашенко. По сообщениям правозащитников, силовики задержали как минимум 135 человек, пишет Onliner.by.
«Помимо Минска людей сегодня задерживают в Бресте, Могилеве, Гомеле, Гродно, Столине и других городах», — говорится в сообщении.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 23 сентября в Беларуси вспыхнули акции протеста из-за тайной инаугурации Александра Лукашенко. Возле торгового центра «Галерея» в Минске силовики применили газ против митингующих. Также силовики начали жестко разгонять и задерживать участников протеста возле станции метро «Немига».5
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