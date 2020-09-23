В Минске силовики разогнали водометами не согласных с новой инаугурацией Лукашенко (видео)

Тайная инаугурация Александра Лукашенко, которая прошла в Минске в среду, 23 сентября, привела к тому, что в Беларуси снова вспыхнули акции протеста.

Как сообщает Tut.by, люди вышли на улицы, протестуя против инаугурации. В Минске начались задержания, силовики применяют водометы. Люди пытаются отбивать задержанных. Несмотря на это, большая колонна протестующих в Минске идет к стеле, силовики выставляют оцепление в этом районе. Акции протеста проходят также в Гродно, Витебске.

При разгоне в Минске уже есть пострадавшие. У одной женщины разбита голова, её отнесли к обочине, куда вызвали скорую помощь. На видео также попало жесткое задержание мужчины, получившего ссадины.

Как сообщалось ранее, режиссер Михалков заявил, что протесты в Беларуси «нарисованы».

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