28.10 / 28.30 32.73 / 33.15
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Песков заявил, что французская Le Monde «придумала» скандальное заявление Путина о Навальном

16:16 23 сентября 2020
Дмитрий Песков

В Кремле опровергают информацию французской газеты Le Monde, которая привела заявление президента РФ Путина о том, что Навальный мог отравить себя сам.

Как сообщает Meduza, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Макрон и Путин лействительно обсуждали тему берлинского пациента.

«Вместе с тем газета совсем не точна в переданных формулировках. И справедливости ради вряд ли она могла быть точна. Иначе это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со средствами массовой информации записью беседы двух президентов, что не совсем соответствует дипломатической практике», — заявил Песков.

По его словам, было много неточностей в формулировках.

«Больше я говорить не буду на эту тему», — подвел итог Песков.

Ранее сообщалось, что на Первом канале показали отретушированное видео из номера гостиницы, где отравили Навального.

231

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Располневшая Ани Лорак?

Располневшая Ани Лорак? Как сейчас выглядит певица на самом деле

Туристка

В России туристка решила позагорать на могиле советского воина: реакция сети

Больница

Минздрав определился, кого спасать от коронавируса в первую очередь, и нарвался на критику в сети

Гент&nbsp;— Динамо

Где и когда смотреть онлайн «Гент» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер