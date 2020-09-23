Песков заявил, что французская Le Monde «придумала» скандальное заявление Путина о Навальном

В Кремле опровергают информацию французской газеты Le Monde, которая привела заявление президента РФ Путина о том, что Навальный мог отравить себя сам.

Как сообщает Meduza, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Макрон и Путин лействительно обсуждали тему берлинского пациента.

«Вместе с тем газета совсем не точна в переданных формулировках. И справедливости ради вряд ли она могла быть точна. Иначе это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со средствами массовой информации записью беседы двух президентов, что не совсем соответствует дипломатической практике», — заявил Песков.

По его словам, было много неточностей в формулировках.

«Больше я говорить не буду на эту тему», — подвел итог Песков.

Ранее сообщалось, что на Первом канале показали отретушированное видео из номера гостиницы, где отравили Навального.

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