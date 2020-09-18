Кремлевский пропагандист нелепо оправдался за фейк об отравлении Навального

На российском Первом канале выложили видео, снятое в номере гостиницы в Томске, где был отравлен «Новичком» Алексей Навальный, заретушировали часы и попытались обвинить в этом соратников оппозиционера.

Как передает «Медуза», ведущий политического ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин, комментируя видео, сказал: «Обратите внимание, только что обнаружили мои редакторы. Там вот стоят часики, которые заблюрили не мы. На этом будильнике очень прекрасно было бы видно время. Но заблюрили этот будильник не мы, а они в своем видео. Ты снимаешь это на видео, но потом, когда ты его выкладываешь, у тебя хватает мысли — а давайте-ка будильничек заблюрим».

На видео — с 0:35:35

Впрочем, на видео, выложенном в Instagram Навального четко видно время, которое показывает будильник.

После скандала Шейнину пришлось объясняться — он заявил, что у них «блюр съехал».

Хаха)

Шейнин "извинился" за вброшенное его же редакторами видео с заблёренными часами в номере Навального:



Мы себя фильтруем тройным фильтром! Но мы допустили техническую ошибку. У нас технический сбой произошел! А видео навальнят - всё равно фуфловое!



Вот это извинения pic.twitter.com/9UEjS0f4um — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) September 18, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политика Алексея Навального, который продолжает лечиться в немецкой клинике, выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Фото Алексея Навального из соцсетей.

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