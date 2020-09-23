Навальный рассказал о своем состоянии после выписки – есть проблема с мозгом

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого выписали из больницы, рассказал о проблемах с организмом после отравления и том, что ему советуют доктора.

«Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть — нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем», — пишет Навальный в Instagram.

Он рассказал, что когда его в больнице в первый раз подвели к зеркалу после 16-дневной комы и 24 дней в реанимации, то увидел «персонажа из фильма «Властелин колец»: «И, поверьте, это был совсем не эльф. Я ужасно расстроился — подумал, что меня никогда не выпишут».

По словам Алексея Навального, в последние дни в клинике ему разрешали выходить на общий балкон на пять минут по два раза в день. «Правда, от балкона было еще больше тоски: погода отличная, солнце светит, внизу какие-то парки и деревья, а я в палате. Но вот день пришел — ура! После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей. Прогрузиться в рутину ежедневных движений. И вот — хоп — я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше. Первым делом попросил отвезти меня куда-нибудь, где есть деревья», — откровенничает Навальный и благодарит врачей клиники «Шарите» за «невероятную работу».

«Вчера приходила нейропсихолог, делала тесты, проверяя, не поглупел ли я. Спрашиваю: „Чего делать, чтобы быстрее вернуться с точки зрения не только физической, но и головы“. Ответ понравился: „Читайте больше, пишите в соцсети. Играйте в видеоигры“. Надо узнать, можно ли получить в больнице рецепт на PS 5», — шутит политик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент России Владимир Путин в беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Навальный мог сам принять «Новичок», который якобы не так сложно изготовить.

Фото со странички Алексея Навального в социальных сетях.

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