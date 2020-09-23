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Алексей Навальный выписан из больницы

10:28 23 сентября 2020
Алексей Навальный

Российского оппозиционного политика Алексея Навального 23 сентября выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», где он провел больше месяца, а недавно написал романтический пост в соцсети с признанием в любви своей жене.

«Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в „Шарите“ 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации. Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно», — говорится в заявлении на сайте клиники.

Тем не менее медики заявляют, что оценивать потенциальные долгосрочные последствия тяжелого отравления политика преждевременно.

Новость о состоянии политика подтвердила и его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Напомним, ранее Навальный заявлял о намерении вернуться в Россию после выздоровления.

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