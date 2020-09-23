28.10 / 28.29 32.73 / 33.16
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В оппозиции отреагировали на инаугурацию Лукашенко: «досадная ошибка и позор»

12:34 23 сентября 2020
Подробнее В оппозиции отреагировали на инаугурацию Лукашенко: «досадная ошибка и позор»

Представители Координационного совета оппозиции Беларуси назвали новое вступление в должность президента Александра Лукашенко, которое состоялось тайно 23 сентября, спецоперацией и «самоинаугурацией».

По мнению члена президиума Совета Павла Латушко, церемония напоминает «воровскую сходку для коронации очередного вора в законе».

«У него был шанс уйти … Но все же синие пальцы сделали свое черное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон», — написал он в Telegram, назвав «президента» «досадной ошибкой истории и позором цивилизованного мира.

По его словам, оппозиция призывает начать бессрочную акцию неповиновения.

Напомним, лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская все еще надеется, что отказ Лукашенко от власти неизбежен и является исключительно вопросом времени.

231

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Располневшая Ани Лорак?

Располневшая Ани Лорак? Как сейчас выглядит певица на самом деле

Путин

Путин лично руководит операцией, исполнителем которой является Андрей Деркач, — ЦРУ

Курица

Курица снесла зеленое яйцо с замысловатым узором и всех озадачила

Евгений Ихельзон

"104 дня — и вы свободны" — Евгений Ихельзон рассказал о жестких правилах для туристов в Таиланде

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер