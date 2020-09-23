В оппозиции отреагировали на инаугурацию Лукашенко: «досадная ошибка и позор»

Представители Координационного совета оппозиции Беларуси назвали новое вступление в должность президента Александра Лукашенко, которое состоялось тайно 23 сентября, спецоперацией и «самоинаугурацией».

По мнению члена президиума Совета Павла Латушко, церемония напоминает «воровскую сходку для коронации очередного вора в законе».

«У него был шанс уйти … Но все же синие пальцы сделали свое черное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон», — написал он в Telegram, назвав «президента» «досадной ошибкой истории и позором цивилизованного мира.

По его словам, оппозиция призывает начать бессрочную акцию неповиновения.

Напомним, лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская все еще надеется, что отказ Лукашенко от власти неизбежен и является исключительно вопросом времени.

231

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter