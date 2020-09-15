На фоне продолжающихся в Беларуси акций протеста бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская уверена, что отказ действующего главы государства Александра Лукашенко от власти неизбежен и является исключительно вопросом времени.

Об этом она написала в статье для американского издания The Washington Post.

В материале Тихановская подтверждает, что по-прежнему не признает объявленные ЦИК Беларуси официальные результаты голосования на президентских выборах в стране, состоявшихся 9 августа.

«В качестве кандидата от оппозиционного движения я получила большинство голосов на президентских выборах 9 августа», — уверена Тихановская.

В связи с этим она заявляет о намерении оппозиции продолжать проводить в Беларуси акции протеста. «Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся применять насилие», — заверяет Тихановская.

По ее словам, «многие спрашивают, будет ли этого достаточно». «Я считаю, что ответ — „да“. Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти — это лишь вопрос времени», — считает Тихановская.

Согласно изложенной ею информации, оппозиция планирует продолжать устраивать «массовые демонстрации», «бойкот государственного аппарата», оказывать «давление на институты государства».

По признанию Тихановской, оппозиция Беларуси намерена добиваться «поддержки со стороны международного сообщества».

«Мы просим другие правительства прекратить сотрудничать с режимом и ввести санкции в отношении физических лиц, подделавших результаты выборов и совершивших преступления против сограждан. Мы предупреждаем, что все соглашения с нынешним незаконным режимом Белоруссии заключаются другими странами на их собственный страх и риск, и мы не можем гарантировать, что будущее законно и свободно избранное правительство будет придерживаться таких соглашений. Вопреки государственной пропаганде, время на нашей стороне. Нет сомнения в том, что мы победим», — утверждает Тихановская.

Ранее Тихановская призвала сограждан вступать в Координационный совет (КС) оппозиции. Она заявила, что совет был создан для восстановления законности и выхода из политического кризиса. Большинство членов его президиума либо брошены за решетку, либо покинули страну. Однако КС продолжает работать, поскольку остановить «солидарность и стремление народа к правде и справедливости» невозможно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, продолжающиеся в Беларуси массовые акции протеста и подавление их властями с помощью силы могут привести к тому, что в стране произойдут события, схожие с украинским Майданом. Украинский лидер уверен, что его коллеге в соседней стране нужно пойти на переговоры со своим народом.

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