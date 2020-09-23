Лукашенко таки провел инаугурацию: БЕЛТА раскрыла подробности

В среду, 23 сентября, Александр Лукашенко, которого белорусский Центризбирком признал победителем президентских выборов, что, в свою очередь, вызвало массовые протесты в Беларуси, принял участие в церемонии инаугурации.

Как сообщает «БЕЛТА», церемония проходит во Дворце Независимости. На нее пригласили несколько сотен человек из белорусского руководства.

Отмечается, что президент Беларуси вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: «Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».

Также сообщается, что Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко президентское удостоверение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети выложили видео кортежей в Минске — в сети предположили, что у Лукашенко хотят провести тайную инаугурацию.

Фото пресс-службы Александра Лукашенко.

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