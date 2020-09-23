28.10 / 28.29 32.73 / 33.16
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Лукашенко таки провел инаугурацию: БЕЛТА раскрыла подробности

11:45 23 сентября 2020
Инаугурация Лукашенко

В среду, 23 сентября, Александр Лукашенко, которого белорусский Центризбирком признал победителем президентских выборов, что, в свою очередь, вызвало массовые протесты в Беларуси, принял участие в церемонии инаугурации.

Как сообщает «БЕЛТА», церемония проходит во Дворце Независимости. На нее пригласили несколько сотен человек из белорусского руководства.

Отмечается, что президент Беларуси вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: «Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».

Также сообщается, что Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко президентское удостоверение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети выложили видео кортежей в Минске — в сети предположили, что у Лукашенко хотят провести тайную инаугурацию.

Фото пресс-службы Александра Лукашенко.

491

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Располневшая Ани Лорак?

Располневшая Ани Лорак? Как сейчас выглядит певица на самом деле

Путин

Путин лично руководит операцией, исполнителем которой является Андрей Деркач, — ЦРУ

Курица

Курица снесла зеленое яйцо с замысловатым узором и всех озадачила

Евгений Ихельзон

"104 дня — и вы свободны" — Евгений Ихельзон рассказал о жестких правилах для туристов в Таиланде

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер