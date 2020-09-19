"Я не знал, как выразить свое отчаяние": Навальный рассказал, что ему пришлось пережить после отравления (фото)

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления «Новичком», заявил, что ему стало лучше, но до полного выздоровления еще далеко.

«Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: „о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт“. А раньше бы просто тупо стоял и смотрел», — написал политик в Facebook.

Навальный также рассказал, что врачи берлинской клиники «Шарите» решили главную проблему его выздоровления.

«Они превратили меня из „технически живого человека“ в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки», — написал российский оппозиционер.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.

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