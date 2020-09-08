Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать прекращениестроительства газопровода «Северный поток — 2» из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Der Spiegel.

При этом глава Белого дома напомнил, что и до инцидента с Навальным выступал против этого проекта.

Трамп напомнил свои прежние аргументы о том, что Берлин будет платить Москве миллиарды долларов. При этом США, как страна-член НАТО, должны защищать Германию от России.

Соединенные Штаты пытаются остановить завершение проекта, полагая, что его основное предназначение — политическое давление на Европу, которая станет слишком зависима от российского газа. Кроме того, газопровод значительно снизит зависимость России от транзита газа через Украину. Взамен Вашингтон предлагал Европе свои энергоносители.

Если Меркель ранее заявляла, что отравление Навального не стоит увязывать с проектом «Северный поток — 2», то в понедельник, 7 сентября, представитель канцлера Германии заявил, что Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг отравления Навального может сказаться на судьбе газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию. В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас накануне впервые признал, что немецкое правительство может пересмотреть свой подход к газопроводу — в зависимости от поведения Москвы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник сказал, что в Москве не видят рисков того, что Германия выйдет из проекта «Северный поток — 2».

Напомним, что одиозный газопровод должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Сейчас его сооружение приостановлено из-за американских санкций, однако и Москва, и Берлин неоднократно заявляли о приверженности завершению этого проекта.

Тем временем, как писали «ФАКТЫ», оппозиционного российского политика Алексея Навального, вывели из комы. Согласно официальному сообщению клиники «Шарите» у видного российского оппозиционера улучшилось состояние здоровья.

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