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Мир

Die Zeit: Германия предложила США 1 млрд евро за спасение «Северного потока — 2»

13:33 16 сентября 2020
Газопровод

Германия пытается избежать санкций за строительство газопровода «Северный поток- 2». Для этого страна предлагает Соединенным Штатам Америки сделку в размере 1 млрд евро.

Как сообщает немецкое издание Die Zeit. ФРГ предложила финансировать строительство терминалов для приема сжиженного газа из США, что обойдется примерно в миллиард евро. По данным издания, такую идею глава министерства финансов ФРГ Олаф Шольц еще в августе изложил своему коллеге из США Стивену Мнучину.

При этом Соединенные Штаты Америки собираются поставлять сжиженный природный газ в ФРГ через терминалы портов Брунсбюттель и Вильгельмхафен.

Ранее сообщалось, что из-за отравления Навального президент США Трамп вновь заявил о необходимости прекращения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Фото: РБК

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