Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который поправившись после тяжелейшего отравления, обязательно вернется в Россию, чтобы продолжить свою работу, рядом ученых выдвинут на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщил социолог, профессор университета Ратгерса (США) Сергей Ерофеев, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Ерофеева, среди тех, кто выдвинул политика на эту престижную премию, ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией. Конкретных имен он не назвал, сообщив, что среди них есть очень крупные имена.

Профессор отметил, что «среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение».

«Навальный, борясь за права человека в нашей стране, за экономические, за политические права, за право голоса, за справедливость тем самым вносит вклад в борьбу за эти идеалы во всем мире, а мир сейчас в этом плане находится в очень трудной ситуации», — цитирует слова профессора телеканал «Дождь».

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира.

Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут члены национальных парламентов и правительств различных стран, члены международных судов, ректоры университетов, профессора социальных наук, истории, философии, права, директора научно-исследовательских институтов мира. В отличие от других Нобелевских премий, для выдвижения кандидата запрос от Нобелевского комитета не требуется.

Напомним, в этом году на Нобелевскую премию мира уже номинировали около 300 человек, среди которых президент США Дональд Трамп и белорусские оппозиционеры Светлана и Сергей Тихановские.

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