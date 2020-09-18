Комик Илья Соболев высмеял Лукашенко с «закрытием границ»

Российский комик Илья Соболев отреагировал на заявление Лукашенко о том, что Беларусь закрывает границы с рядом стран.

Соболев записал язвительное видео, которое выложил в своем Instagram.

По поводу того, что президент Беларуси решил закрыть границы с западными странами, комик сказал, что Лукашенко надо идти дальше и «закрывать всё, что открыто. Закрывать интернет, радио, закрывать всё телевидение, закрывать все бутылки, которые шипят, чтобы пузыри не булькали, закрывать всё!«

Соболев предположил, что после такого тотального закрытия, Лукашенко должен и сам закрыть глаза, прислушаться и услышать собственное сердце, которое ему шепчет: «Остановись». Однако финал ролика звучит не столь оптимистично.

Зрители написали яркие комментарии:

Ранее на информацию о закрытии Беларусью границ отреагировала лидер оппозиции Тихановская.

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