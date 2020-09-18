28.03 / 28.22 32.96 / 33.41
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Комик Илья Соболев высмеял Лукашенко с «закрытием границ»

15:19 18 сентября 2020
Илья Соболев

Российский комик Илья Соболев отреагировал на заявление Лукашенко о том, что Беларусь закрывает границы с рядом стран.

Соболев записал язвительное видео, которое выложил в своем Instagram.

По поводу того, что президент Беларуси решил закрыть границы с западными странами, комик сказал, что Лукашенко надо идти дальше и «закрывать всё, что открыто. Закрывать интернет, радио, закрывать всё телевидение, закрывать все бутылки, которые шипят, чтобы пузыри не булькали, закрывать всё!«

Соболев предположил, что после такого тотального закрытия, Лукашенко должен и сам закрыть глаза, прислушаться и услышать собственное сердце, которое ему шепчет: «Остановись». Однако финал ролика звучит не столь оптимистично.

Зрители написали яркие комментарии:

Ранее на информацию о закрытии Беларусью границ отреагировала лидер оппозиции Тихановская.

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Камалия

«Все олигархи там лечатся»: больная коронавирусом Камалия показала фото из больницы

Олег Погореловский

От коронавируса умер бывший глава Одесской таможни

Встреча родителей с сыном

Похищенный в детстве китаец через 38 лет вернулся в семью – первую встречу сняли на видео

Рука со спичкой

В Беларуси протестующий совершил самосожжение перед зданием милиции

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер