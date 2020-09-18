Тихановская прокомментировала заявление Лукашенко о закрытии границ
На заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей отреагировала белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.
По ее мнению, это — слова слабого человека из его собственного воображаемого мира, передает пресс-служба Тихановской.
«Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов — в предательстве Родины. Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ — это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи — наши друзья. Все беларусы — один народ», — заявила она.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Литве, границы с которой хочет закрыть Лукашенко, заявивший о подтягивании военных в приграничные районы, назвали это реакцией на ситуацию неадекватного человека.
Фото пресс-службы Тихановской.311
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