Тихановская прокомментировала заявление Лукашенко о закрытии границ

На заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей отреагировала белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

По ее мнению, это — слова слабого человека из его собственного воображаемого мира, передает пресс-служба Тихановской.

«Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов — в предательстве Родины. Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ — это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи — наши друзья. Все беларусы — один народ», — заявила она.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Литве, границы с которой хочет закрыть Лукашенко, заявивший о подтягивании военных в приграничные районы, назвали это реакцией на ситуацию неадекватного человека.

Фото пресс-службы Тихановской.

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