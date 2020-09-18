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Литва отреагировала на заявление Лукашенко о закрытии границы

9:57 18 сентября 2020
Лукашенко

Литовские власти отреагировали на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, объявившего о планах «укрепить» границу с Украиной и закрыть с Польшей и Литвой.

Как передает «Интерфакс», министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире телеканала LRT выразил озабоченность заявлениями Лукашенко: «Такие заявления были и раньше — о переориентации грузов в другие порты. Затем прозвучала оговорка, что если Россия предложит схожие условия и тому подобное. Полагаю, что сейчас тоже нужно подождать, что это означает — закрытие границ для грузов, для людей, или еще что-то».

Он также отреагировал на заявления белорусских властей о переброске к своим западным границам армии. «Были заявления, что половина армии брошена на охрану границ с Западом, поскольку кажется, что отсюда кто-то угрожает, кто-то собирается нападать. Это реакция на ситуацию неадекватного человека», — добавил Линкявичус.

В то же время отмечается, что глава МВД Литвы Рита Тамашунене пока что не знает о возможных ограничениях на границе Белоруссии и Литвы, хотя о заявлениях Лукашенко слышала. А руководитель Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас отметил, что на данный момент движение через границу осуществляется в обычном режиме.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лукашенко заявлял, что массовые акции протеста в Беларуси поддерживают в Польше, Литве, Чехии и Украине.

Фото с сайта президента Беларуси.

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