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«Все еще ничего не умею»: Навальный рассказал о своем самочувствии и показал фото из клиники

13:31 15 сентября 2020
Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили ядом «Новичок», проходит реабилитацию в немецкой клинике и сообщил о первых ощущениях после выхода из комы.

Как написал Навальный в своем Instagram, единственное что он пока может делать самостоятельно — это дышать.

«Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую», — написал политик.

В комментариях подписчики поддерживают оппозиционера и желают ему скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что Навальный не собирается оставаться навсегда в Германии и хочет вернуться в РФ для продолжения прежней деятельности.

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