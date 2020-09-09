Авторитетный немецкий еженедельник Die Zeit косвенно подтвердил версию бывшего сотрудника российского Государственного НИИ органической химии и технологии Владимира Углева, который был одним из разработчиков ядовитых веществ класса «Новичок» о том, что доза смертельно опасного нервно-паралитического яда, которую подсыпали в чай российскому оппозиционеру Алексею Навальному, была очень точно рассчитана.

Более того: издание отмечает, что по данным его информированных источников, Навальный был отравлен «новой усовершенствованной» версией химического вещества группы «Новичок», которая до нападения не была известна экспертам, однако является «более зловредной и смертоносной» в отличие от «уже известных» веществ из семейства «Новичок».

Издание отмечает, что этот новый вариант «Новичка» действует медленнее, чем известные ранее. Следы данного вещества были найдены на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил.

По версии немецкой стороны, один из агентов Федеральной службы безопасности России, который следил за Навальным, или специально прибывший в Томск агент какой-либо из других российских спецслужб, добавил яд в чай, который Навальный пил в аэропорту, или же нанес его на поверхность чашки.

В Берлине считают, что политик должен был умереть еще на борту летевшего в Москву самолета. Тот факт, что он выжил, по данным германских спецслужб, объясняется «лишь стечением удачных обстоятельств»: быстрой реакцией пилота, совершившего вынужденную посадку лайнера, и врачей в Омске, которые вкололи Навальному атропин.

Анализы Навального изучались в лаборатории бундесвера, находящейся в Институте фармакологии и токсикологии в Мюнхене (земля Бавария). Германские эксперты считают, что операцию с применением столь «смертельного и сложного яда» могла провести только российская спецслужба. Подобный «двухкомпонентный яд» не смогли бы синтезировать обычные преступники, поскольку для его создания требуется наличие специальной лаборатории, пишет издание.

Операцию иностранных спецслужб по отношению к Навальному германская сторона также считает «немыслимой» в условиях того, что российского оппозиционера постоянно держала под контролем ФСБ.

«Все это позволяет сделать только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ избавиться от нежелательного критика», — резюмирует Die Zeit.

Напомним, что известному российскому борцу с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику «Шарите». Политик находился в коме 19 дней.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». «Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», — указала Меркель.

Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль «не склонен воспринимать никакие обвинения». «Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом», — заявил он 3 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, послы стран G7, а также руководство ряда ведущих стран мира потребовали от Кремля провести тщательное расследование отравления Алексея Навального и привлечь к ответственности виновных в его совершении.

98

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter