Колесникову подозревают в попытке захвата власти в Беларуси

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, которую арестовали и поместили в СИЗО после того, как она разорвала свой паспорт, чтобы не быть вывезенной из страны, стала первой подозреваемой в деле о попытке захвата власти в Беларуси.

О статусе Колесниковой TUT.BY рассказала адвокат оппозиционерки Людмила Казак. Дело открыто по статье о публичных призывах к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь.

Адвокат встретилась с Колесниковой, которая в данное время содержится в минском СИЗО № 1. «С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило», — отметила Людмила Казак.

Издание отмечает, что в среду, 8 сентября, белорусские силовики увезли находившегося ранее в статусе свидетеля по этому делу Максима Знака.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после выдворения из страны и задержания оппозиционеров, в Беларуси на свободе остается лишь один представитель президиума Координационного совета — Светлана Алексиевич.

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